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نادي الصحفيين يعلن عن رحلات إلى شرم الشيخ ومرسى مطروح

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أعلن نادي الصحفيين عن القيام برحلات إلى مدينة شرم الشيخ ومرسى مطروح والإقامة بالفنادق والشقق المطلة على البحر .

وقال خالد جمال، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الرحلات بالنادي ،إن رحلات شرم الشيخ تتضمن الإقامة بفندق عايدة فضلا عن برنامج لزيارة الأماكن السياحية.

وأشار «جمال»، إلى أن رحلات شرم الشيخ يتم تسيير رحلة كل 3 أيام، لافتا إلى أن أن برامج الرحلة يشمل وجبة الإفطار والعشاء بسعر 900 جنيه للفرد.

وأوضح رئيس لجنة الرحلات أن هذه الأفواج (4) أيام و(3) ليالي

أما مواعيد الأفواج :-

(٢/٧/٢٠٢١) ، (٥/٧/٢٠٢١) (٨/٧/٢٠٢١)

كما أن وسيلة الإنتقالات بأحدث السيارات السياحية المكيفة والتجمع من أمام مستشفي القبطي برمسيس.

وأضاف أن رحلات مرسى مطروح تشمل الإقامة بفنادق الفرسان والقصر وجرين بلاس نهاية شارع العوام أو شقق بحي الدولار مع الذهاب إلى (٤)شواطئ مفتوحة، وتضم أيضا ً الانتقالات بأحدث السيارات السياحية والتجمع من أمام المستشفى القبطي مع وجبتى الإفطار والغداء، كما أن الطفل الأول مجانا فيما يحسب الطفلين بفرد كامل .

مواعيد الأفواج:-

المصرى اليوم

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