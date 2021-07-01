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طريقة سهلة وبسيطة دون علاج للتخلص من الإمساك المزمن.. «تعرف عليها»

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طريقة سهلة وبسيطة دون علاج للتخلص من الإمساك المزمن.. «تعرف عليها» طريقة سهلة وبسيطة دون علاج للتخلص من الإمساك المزمن.. «تعرف عليها»

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الإمساك مرض يصيب البعض من الاشخاص خاصة صغار السن بسبب تواجدهم خارج المنزل فترة طويلة، وقد وضع الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خطة سهلة لعلاج الإمساك.

وقال موافي: إن المساك اعتيادي، ويكون الإنسان السبب فيه، لأن الجسم يحدد لنفسه وقت لخروج البراز، وعدم الحافظ على هذا التوقيت بسبب أو لآخر يجعل الإمساك يكون صعب، ويسبب خطورة، خاصة أن جسم الإنسان يحتوي على ساعة بيولوجية والجهاز الهضمي يحتوي على ساعة وترمومتر لوقت الإخراج، وأن عدم الاستجابة للتوقيت خطر ويسبب إمساك ،

وأضاف موافي خلال برنامج «ربي زدني علمًا» على قناة صدى البلد، أن الإمساك متمكن أكثر في الأعمار السنية الصغيرة، وهم من يتعرضون لهذا النوع من الإمساك نتيجة عدم الحفاظ على التعود في توقيت البراز، محذرًا من تواجد البراز في مكان الإخراج دون خروجه حيث يمتص منه ، ما يسبب الإمساك أكثر، فيجب تحديد ميعاد ثابت للتبرز يوميًا سواء في حال وجود شعور للتبرز أو لا، حتى يتم التعود، ولا يحدث إمساك.

المصرى اليوم

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