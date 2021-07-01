المقاولون يكشف حقيقة إنتقال الجزيري للزمالك في صفقة تبادلية

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كشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على فريق الكرة، عن حقيقة تعاقد ناديه مع لاعبان من نادي الزمالك، ضمن صفقة التونسي سيف الدين الجزيري.

وكان نادي الزمالك أعلن عن تفعيل بند شراء سيف الدين الجزيري، من المقاولون العرب، بداية من الموسم المقبل.

وقال محمد عادل فتحي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»:«لا أساس من الصحة لما تردد عن تفعيل الزمالك بند شراء سيف الدين الجزيري، مقابل 3 ملايين جنيه بدلاً من 12 مليون جنيه، بالإضافة إلى انتقال لاعبان من القلعة البيضاء، الى المقاولون خلال الميركاتو الصيفي المقبل»

وأضاف :«الزمالك أرسل لنا خطاب رسمي اليوم الخميس، أبلغنا خلاله بتفعيل عقد شراء سيف الجزيري، ولكنه لم يطلب تخفيض المقابل المادي إلى ثلاثة ملايين جنيه وانتقال لاعبان من الفريق الأبيض للمقاولون».



وتابع :«اذا عرض الزمالك هذا العرض لن نوافق عليه البند واضح صريح، وهو من حق النادي الأبيض شرائه مقابل 12 مليون جنيه».