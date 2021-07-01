هذه أفضل المنتجعات الشاطئية التي يجب زيارتها في 2021.. تعرّف عليها

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بعد حملات التطعيم الواسعة والكثيفة ضد فيروس كورونا في دول العالم

يتطلع الكثير منا إلى أوقات أكثر سعادة في عام 2021، بعد حملات التطعيم الواسعة والكثيفة في دول العالم ضد فيروس كورونا، بدأت أثقال هذا العام الصعب وغير المسبوق تتلاشى وبالتأكيد أنك تستحق التعويض على كلّ ما فاتك بسبب جائحة كورونا.

فما رأيك بحجز تذكرة سفر على متن الخطوط السعودية عبر ويجو فوراً؟! واحذر ماذا؟! سوف تقلّك الطائرة من فوق الغيوم إلى أمواج البحر المتأرجحة على الشاطئ مباشرة؟! نعم، فوجهتك المقبلة لا بدّ وأن تكون في منتجع شاطئي كي تتمتع بأحلى "صيفية" في أكثر الأماكن رقيّاً وكرماً بخدماتها المميّزة ووسائل الترفيه والتسلية التي تقدمها!

إليك قائمة أعددناها لك خصيصاً تضمّ أفضل المنتجعات الشاطئية لعام 2021!

منتجع وسبا مانشيبو- اروبا

إذا كنت تبحث عن رمال حريرية ناعمة وأيام لا متناهية من أشعة الشمس، فإن جزيرة أروبا الكاريبية لن تخيّب أملك. هي واحدة من أكثر الوجهات المشمسة في العالم، إذ إنها تتمتع بمناخ لطيف وجاف على مدار العام، بفضل شواطئها الرملية الرائعة ومياهها الفيروزية وحضارتها المليئة بالتاريخ والثقافة، فأقل ما يقال عنها إنها تستحق لقب الوجهة الحلم.

على عكس وجهتك الكاريبية النموذجية، تتأثر أروبا بالثقافة البرتغالية، ما يجعلها خيارًا فريدًا ومثيرًا للاهتمام. فمن المغامرات والنشاطات إلى الاسترخاء والهدوء، كل شيء موجود في هذا المكان المثالي لجميع الأعمار.

يتمتع منتجع وسبا مانشيبو بموقع مثالي ومذهل على شاطئ إيجل الهادئ، حيث يوفر تجربة قضاء عطلة كاريبية لا مثيل لها.

يُعد Mancebo Beach مكاناً مفضلًا للمسافرين المهتمين بالصحة وعشاق الشاطئ الذين يسعون إلى تجديد شبابهم مع المأكولات الرائعة وفرص الاسترخاء التي لا تعد ولا تحصى. بمجرد وصولك إلى المنتجع المحاط بالحدائق الاستوائية الجميلة وأشجار النخيل المتمايلة والهندسة المعمارية ذات الأسقف المصنوعة من القش المستوحاة من التراث المحلي، ستشعر بالانجراف إلى ملاذك الخاص المطل على المحيط.

فندق بلفيو دوبروفنيك- كرواتيا



إذا كنت تبحث عن ملاذ على الشاطئ، فلا بدّ لك من استكشاف جاذبية ساحل كرواتيا. تتمتع هذه الدولة الواقعة في أوروبا الوسطى بساحل طويل ورائع على طول البحر الأدرياتيكي. وهناك الكثير من المنتجعات الشاطئية الرائعة للاختيار من بينها في كرواتيا. يوفر العديد منها الوصول إلى البحر الأدرياتيك، وسائل الراحة الممتازة والمناظر الخلابة. إذا كنت تخطط لقضاء إجازة على الشاطئ، فاختر هذا المنتجع الشاطئي المذهل في كرواتيا لتجربة فاخرة لا تنسى.

يقع فندق Bellevue، من فئة الخمس نجوم، على بعد 10 دقائق فقط سيرًا على الأقدام من وسط المدينة الساحر الذي يعود إلى العصور الوسطى وهو موجود على منحدر يطل على البحر الأدرياتيكي. يوفر العديد من الغرف شرفات زجاجية خاصة مع إطلالات على المناظر البانورامية للساحل. يوجد شاطئ خاص متاحٌ للضيوف فقط، ويتوفر أيضًا مسبح داخلي مدفأ وغرفة بخار وحوض استحمام ساخن وساونا. يمكنك الاستمتاع بالمأكولات البحرية الطازجة، أو يمكنك الاسترخاء مع وجبة لذيذة في أحد المطعمين الموجودين في الفندق. منذ لحظة وصولك، تنغمس في عالم من الفخامة الحديثة والخدمة الأنيقة مما يجعلك تشعر كما لو كنت على متن سفينة خاصة بك.

أنجسانا كورفو-اليونان

مزيج فريد بين الضيافة اليونانية والآسيوية، حيث يعد أنجسانا كورفو من أجمل المنتجعات الشاطئية الفاخرة التي توفر الدفء والسحر للزوار. إن قربه من قصر أخيليون والمواقع الأثرية التاريخية الموجودة بجانبه، يجعلك تعيش زمن العصر الملكي. يقع المنتجع على قمة تل أخضر ويطل على المياه الفيروزية لخليج بينيتيز التاريخي.

يقدم المنتجع غرفًا وأجنحة فاخرة مبنية على طراز العمارة المحلية، وتحيط به مناظر طبيعية رائعة الجمال مع حدائق البحر الأبيض المتوسط وبساتين أشجار الزيتون.

فن الطهي الموجود في هذا المنتجع، يُضفي على إقامتك نكهة خاصة، إذ تُقدّم مجموعة فريدة من النكهات النابضة بالحياة وخيارات عالمية من المأكولات الآسيوية والسوشي إلى المأكولات اليونانية كأطباق كورفيوت المحلية الشهية والأطباق العالمية المفضلة اللذيذة.

وطبعاً هناك دائمًا أشياء رائعة مخصصة للأطفال الذين يمكنهم قضاء أجمل الأوقات مع بعضهم في نادي رينجرز. ويمكنهم الاستلقاء على الكراسي للتشمس أو ممارسة أنشطة الرياضات المائية الممتعة.

منتجع الجولف وسبا ريجنوم - أنطاليا-تركيا



كثيرًا ما يخطط المسافرون الذين يبحثون عن فرصة لقضاء عطلة شاطئية رائعة في السفر إلى أنطاليا التركية، بفضل ما تمتاز به من الفخامة، ناهيك عما تقدمه من مجموعة واسعة من الأنشطة المائية من المنزلقات المائية إلى ركوب الأمواج إلى الاستلقاء على الشاطئ، بالإضافة إلى منتجعات مميزة للإقامة مع سبل الاسترخاء وعلاجات السبا أو الحمام التركي التقليدي، والعديد من المأكولات العالمية إلى جانب مراكز اللياقة البدنية.

يعد منتجع ريجنوم كاريا الحائز تصنيف 5 نجوم المكان الأمثل للباحثين عن الاسترخاء والرفاهية في مدينة بيليك. صُمِّمت غرف المنتجع على الطراز الحديث وجُهّزت بمفروشات وأسرّة فاخرة وهاتف وميني بار ومكيِّف هواء لتنعم بالاسترخاء في تجربة لا مثيل لها، كما ستحظى بمتعة الاختيار بين مجموعة من الأنشطة والمرافق الترفيهية مثل صالة اللياقة البدنية والشاطئ الخاص وحمام السباحة الخارجي وحمام السباحة الداخلي والسبَا.

ويحتوي منتجع Regnum Carya Golf & SPA الشامل كليًا على مطاعم للمأكولات الانتقائية ومطعمًا للوجبات الخفيفة وباتيسيري، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بالعروض على المسرح في الهواء الطلق أو الرقص في الديسكو في الموقع.

ويمكن لضيوف منتجع Regnum Carya Golf & SPA السباحة في المسابح الداخلية أو المسابح في الهواء الطلق أو ممارسة رياضة التنس في أحد الملاعب المضاءة، ويتوفر مسبح لرياضة ركوب الأمواج ومسبح ذو أمواج اصطناعية في المنتجع، كما تتوفر مدرسة تشيلسي لكرة القدم للأطفال.

سانت ريجيس جزيرة السعديات- أبو ظبي

إذا كنت بصدد التخطيط لزيارة أحد المنتجعات الشاطئية في أبوظبي ذات الإطلالات الخلابة، ننصحك بزيارة سانت ريجيس.

استمتع بوقتك على شاطئ منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات الخاص، كما يمكنك أن تحظى بجلسة مساج في السبا المخصص لذلك. هذا ويمكن للنزلاء القيام بالعديد من النشاطات في هذا المنتجع، بما في ذلك ملعب تنس وصالة رياضية ومطاعم مميزة، وغرف ذات تصاميم فاخرة، لذا يعتبره الكثير من الزوار أفضل منتجع في أبو ظبي لقضاء عطلة لا تُنسى مع الأصدقاء والعائلة.

منتجع سانت ريجيس ماردفال- مايوركا- إسبانيا

يتمتع هذا المنتجع بموقع فريد بين جبال ترامونتانا والبحر المتوسط في بقعة مثالية تنعم بمشاهد ساحرة للشواطئ في جزر البليار. ومع الانغماس في مناظر الطبيعة الخلابة للمنطقة، يقدم المنتجع خدمات رفاهية عديدة.

يشمل العرض الحصري لمنتجع سانت ريجيس ماردفال مايوركا خدمة الخادم الشخصي وأسرّة مزخرفة بأربعة قوائم بجانب المسبح الخارجي، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بجولة في ملعب الغولف المواجه للبحر. تتميز التصاميم الداخلية البيضاء الأنيقة والمبهرة بمرافق تشمل مسبحًا داخليًا ومطعمًا للمأكولات الفاخرة، ويمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة الفن المايوركي الحديث في جميع أنحاء المبنى. تضم جميع الغرف الفاخرة في هذا الفندق شرفة واسعة توفر إطلالات على الحدائق المورقة.

أنانتارا كيهافا- جزر المالديف

واحد من أشهر منتجعات المالديف، وأكثرها فخامة، يبعد عن العاصمة مالي حوالي 35 دقيقة بالطائرة المائية إلى الشمال داخل جزيرة با أتولوهي. يحتوي المنتجع على مجموعة فلل فخمة ممتدة على الشواطئ الرملية الناعمة جداً، لتشعر كأنك في جنة رائعة مليئة بأشجار النخيل، وسط الأسماك الاستوائية، والمياه الفيروزية.

الفلل مبنية داخل البحر، بتصميم خارجي مميز من القش، مع لمسات فخمة جداً ومجهزة بالكامل للأجواء الداخلية، بالإضافة إلى المسبح الخاص بك الذي يطل بطريقة بانورامية على البحر، وقد يحتوي على قاع زجاجي في البحر لبعض الفلل.

لكل فيلا مضيفها الخاص، الذي يقدم لك المساعدة وقتما شئت. ولا تنسَ ركوب الدراجات المائية، وركوب الأمواج، والسنور كلينج إذا كنت من محبي الحركة والنشاط، أما لمحبي الهدوء والاسترخاء فهناك رحلات بحرية عند غروب الشمس، لتناول المشروبات المنعشة تحت الماء، ومن ثم استكمال السهر على ضوء النجوم.

كما يقدم المنتجع الكثير من الخدمات الجمالية والعلاجات الصحية، فضلاً عن السبا والمساج التايلاندي، إذ يمكنك الحصول على علاجات البلازما الغنية بالصفائح الدموية وعلاجات الوجه المتوسطة إلى القطرات الوريدية لتجديد نشاطك بعد رحلة طويلة.