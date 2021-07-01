في إنشاء 400 وحدة سكنية.. حكم بإلزام الإسكان برد مليون جنيه لمقاول

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألزمت المحكمة الإدارية العليا مديرية الإسكان بالعريش بأداء مبلغ مليون و139 ألف جنيه لمقاول بعد التعاقد على إنشاء 400 وحدة سكنية بالعريش، وتم سحب الموقع قبل إنهاء الأعمال التعاقدية مما ألحق به ضررًا كبيرًا.

وثبت للمحكمة تعاقد المقاول، مع مديرية الإسكان بالعريش، بشأن إنشاء (10) عمارات، بـ(400) وحدة سكنية بحي الزهور بمدينة العریش، بمحافظة شمال سـيناء، ونصّ العقد على أن مدة تنفيذ الأعمال ثلاثين شهرًا، كما تضمن أن قيمة العقد 6 ملايين و558 ألف جنيه، واستلم الطاعن الموقع عام 1998، بيد أن الأهالي إعترضت المقاول بدعوى ملكيتهم للأرض محل موقع تنفيذ الأعمال، فتم تشكيل لجنة من مديرية الإسـكان عام 1999 انتهت إلى تسـليمه موقع عمل بديل، ولكن الأرض غير ممهدة وبها كثبان رملية، كما أنها تبعد عن الشارع الرئيسي ب (175) مترًا ولا توجد أي طرق للوصول إليها.

وقامت الشئون القانونية بمحافظة شمال سيناء بإبلاغ النيابة العامة بوجود ملاحظات شابت العملية التعاقدية، وانتهت النيابة إلى أنه لا توجد أي مخالفات شــابت تنفيذ العملية يمكن نسبتها إلى الطاعن، وإلى أنه يتعين إضافة مدد إضافية لمدة تنفيذ العملية، وهذه المدد يكون إنهاء الأعمال عام 2004، ثم صدر قرار من محافظ شمال سيناء بسحب الاعمال قبل الميعاد ب ٨ شهور، مما لا يجب سحب الأعمال.

فضلا عن أن الطاعن كان قد نفذ نسبة كبيرة الأعمال المسندة إليه بالعملية محل الطعن وقت صدور قرار سحب الأعمال من إجمالي في يناير 2004، الأمر الذي يجعل قرار السحب فاقداً لسببه الواقعي والقانوني الذي يجب أن ينبنى وينهض عليه، مما يصمه تبعا لذلك بعيب مخالفة القانون ويضحي القرار بسحب الأعمال من الطاعن حقيقاً بالإلغاء، مع إلغاء كافة الآثار المالية والقانونية التي قد تترتب عليه من تحميل الطاعن بفروق الأسعار، وغرامات التأخير ومصاريف الإدارية.

واعتبرت المحكمة، أن الخطأ المنسوب لجهة الإدارة رتب أضراراً مالية بالغة لحقت بالمقاول، وقدرها الخبير الحسابي، الذي قرر أن المبالغ المستحقة للمقاول عن الأعمال التي نفذها فعلا وواقعاً قبل صدور قرار السحب ولم يتقاضاها، والتي بلغت قيمتها مليون و39 ألف جنيه لدى الجهة الادارية، كما قدرت المحكمة ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بمبلغ 100 ألف جنيه ليكون إجمالى المستحق للمقاول مليون و139 ألف جنيه لا غير.