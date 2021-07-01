رئيس «الزينية»: البدء في العمل بمحطة الرفع الرئيسية بالمدامود

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بحرى تفقد اليوم الخميس العقيد احمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية شمال الاقصر ويوسف جلال نائب رئيس المركز، والمهندس محمد حمادة مدير المشروعات بشركة جبالكو، واشرف سعيد خليل رئيس قرية المدامود بحرى، وحميلي عبدالرحمن سكرتير القرية عدد من المشروعات القومية الخاصة بقطاع(الصرف الصحي).

وقال الهوارى، أنه تم البدء في حفر خط الطرد للصرف الصحى الرابط محطة الرفع الرئيسية بالزينية بحرى حتي محطة الرفع الرئيسية بالمدامود بحرى (الشعراوى ) .

كما تفقد العمل في محطة الرفع الرئيسية بالمدامود بحرى وجاري العمل في التشطيبات النهائية .

وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم على المشروعات القومية .