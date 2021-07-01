خامنئي يعين إجئي رئيساً للسلطة القضائية خلفاً لـ رئيسي

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عيّن المرشد الأعلى آية الله على خامنئي اليوم الخميس، وزير الأمن السابق غلام حسين محسني إجئي رئيساً للسلطة القضائية في إيران خلفاً للرئيس المنتخب للجمهورية إبراهيم رئيسي، داعياً إياه لمكافحة الفساد «بحزم».

ويحظى حجة الإسلام محسني إجئي المولود في العام 1956، بمسيرة طويلة في الجهاز القضائي، وتولى مناصب عدة من أبرزها مدعي عام إيران، ونائب رئيس السلطة في الأعوام السبعة الماضية.

وفي رسالة نشرها الموقع الإلكتروني للمرشد، توجّه خامنئي إلى محسني إجئي بالقول «مع ما تملكونه من صلاحيّات قانونيّة، والخبرة القيّمة التي تتمتّعون بها إضافة إلى حيازتكم المعرفة العميقة والسوابق اللامعة في شؤون القضاء، أعيّنكم رئيساً للسلطة القضائية».

وإذ نوّه خامنئي بـ«السجل المشرّف» لرئيسي في السلطة القضائية التي تولى رئاستها منذ 2019، دعا خلفه إلى «الاهتمام الجدّي بالمهمات الرئيسيّة للجهاز القضائي في الدستور، وأعني نشر العدالة، وإحياء الحقّ العام، وتوفير الحريّات المشروعة، والإشراف على حُسن تطبيق القوانين، والوقاية من الجرائم، وأيضاً مكافحة الفساد بحزم».

وبرز اسم محسني إجئي إلى الرأي العام سنة 1998، حين كان القاضي المسؤول عن محاكمة رئيس البلدية السابق لطهران الإصلاحي غلامحسين كرباستشي بتهم الفساد، والذي خضع لمحاكمة كانت من أولى الإجراءات القضائية التي حظيت بمتابعة إعلامية واسعة، وبثت وقائعها مباشرة عبر قنوات تلفزيونية وإذاعية.

وبعد أعوام، عيّن محسني إجئي وزيراً للأمن (الاستخبارات) في الحكومة الأولى لمحمود أحمدي نجاد (2005-2009)، وأعفي من منصبه بعد تباين في وجهات النظر مع الرئيس السابق.

ورد اسمه عام 2010 ضمن قائمة من ثمانية مسؤولين إيرانيين فرضت عليهم واشنطن عقوبات على خلفية «انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان»، واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية في حينه المسؤولين الثمانية بانتهاكات على خلفية احتجاجات «الحركة الخضراء» التي تلت إعادة انتخاب أحمدي نجاد، وتعاملت معها السلطات بالشدة، كما ورد اسمه في قائمة عقوبات أوروبية لأسباب حقوقية أيضاً.