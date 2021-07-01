فؤاد ومنيب يقدمان حفلا على مسرح النافورة (التفاصيل)

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يقدم الثنائى الموسيقى محمد فؤاد ( بيانو ) واحمد منيب ( فيولينة ) حفلا في الثامنة مساء الجمعة 2 يوليو على مسرح النافورة ويستضيفا لأول مرة عازف الناي هانى البدرى وذلك بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة الاحتفالى بقيادة المايسترو جورج قلته .

يتضمن البرنامج عدداً من مؤلفاتهما الخاصة التي تنتمى إلى الالحان المصرية المعاصرة وتمزج الطابع الشرقى بالاسلوب الغربى لتشكل احد الوان التاليف الموسيقى الحديث منها العاصفة ،ضائع، موعد مع الغروب، نوستالجيا إن بلو، أغنية للروح، مناجاة، جزيرة، روزيتا، طريق، فقط في الذاكرةوضحكة ،كما يعزف منيب لأول مرة على اله الربابة الشعبية إلى جانب الته المفضلة الفيولينة

يذكر أن محمد فؤاد طبيب وعازف بيانو ومؤلف موسيقي التقى بـ أحمد منيب عازف الكمان الذي يكمل دراساته الموسيقية العليا في ألمانيا بعد تخرجه من معهد الكونسرفتوار وأعجب كل منهما بالأسلوب الموسيقي للاخر فقررا العمل سويا حيث أعاد منيب توزيع مؤلفات فؤاد لتلائم آلتي البيانو والفيولينة وقدما معا عدة عروض بمختلف الاماكن الثقافية بمصر محققان نجاحاً جماهيرياً كبيراً .