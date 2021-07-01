كوكب الشرق تغني «فكروني» و«الهوى غلاب» في حفل الليلة (التفاصيل)

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تحيي ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل كوكب الشرق أم كلثوم الليلة الخميس، تطل فيه الست في حفلتين متتاليتين في تمام السادسة والثامنة مساءً على مسرح الحكمة وتغنى فيهما «فكرونى» و«هو صحيح الهوى غلاب» وذلك في إطار مشروع «أم كلثوم تعود من جديد» الذي يقدمه مسرح الساقية للعرائس.

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية «الماسورة الكبيرة» للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع «أم كلثوم تعود من جديد» ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول كل شهر.