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علي قنديل يستأنف حفلاته بعد 12 شهرا من الغياب

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علي قنديل يستأنف حفلاته بعد 12 شهرا من الغياب علي قنديل يستأنف حفلاته بعد 12 شهرا من الغياب

يقدم الاستاند أب كوميديان على قنديل 3 حفلات على مسرح الساقية بعد فترة غياب إستمرت قرابة عام، بداية من الليلة يليه حفل الجمعة والسبت 1 و 2 و 3 يوليو وهى حفلات رقم 500 و501 و502 لعلى قنديل وذلك على مسرح النهر الساعة 7 مساءً .

وبمجرد أن تم طرح التذاكر الحفلات شهدت إقبالا كبيرا، ونفدت بالكامل الأمر الذي يعكس رغبة الجمهور الكبيرة فى استقبال على قنديل من جديد.

الفنان على قنديل هو الاستاند أب كوميدى الأول فى منذ 9 سنوات تقريبًا، يمارس على قنديل فن الاستاند أب كوميدى، وهو صاحب حملة عايز مسرح التى أطلقها على فيسبوك منذ عامين ويطالب فيها بمسرح يكون وجهة للفنانين والمبدعين الشباب لتسخير طاقتهم فى مجال الاستاند أب كوميدى.

المصرى اليوم

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