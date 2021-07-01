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بعد استقبال 7 أهداف.. الرجاء يرفض إكمال مواجهة الحمام

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بعد استقبال 7 أهداف.. الرجاء يرفض إكمال مواجهة الحمام بعد استقبال 7 أهداف.. الرجاء يرفض إكمال مواجهة الحمام

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شهدت مباراة الحمام والرجاء في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية بمجموعة بحري حادثة غريبة ونادرة التكرار.

وتمكن فريق الحمام من تسجيل 7 أهداف حتى الدقيقة 65 مقابل هدف وحيد للرجاء، ليقوم لاعبي الأخير بمغادرة الملعب مفضلين الانسحاب عن اكمال اللقاء.

وفضلت إدارة الرجاء اشراك لاعبي فريق الشباب في المباراة نظراً للابتعاد عن المنافسة فيما ضمن الفوز بقاء الحمام الذي كان يصارع من اجل تفادي الهبوط إلى الدرجة الثالثة.

وكان فريق فاركو قد حسم بطاقة الصعود إلى الدوري الممتاز عن مجموعة بحري بعد منافسة شرسة مع حرس الحدود حيث حسمها الأول بفارق الأهداف.

المصرى اليوم

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