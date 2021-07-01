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ضبط عصابة بيع الذهب المزيف في شبين القناطر

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ضبط عصابة بيع الذهب المزيف في شبين القناطر ضبط عصابة بيع الذهب المزيف في شبين القناطر

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ألقت مباحث مركز شرطة شبين القناطر القبض على صاحبة محل كوافير و2 آخرين لقيامهم بالنصب على أصحاب محلات الذهب من خلال بيع مصوغات ذهبية مقلدة على أنها قطع ذهبية حقيقية، تم التحفظ على المضبوطات، تولت النيابة التحقيق

تلقت مديرية امن القليوبية، بلاغا من «ه م»صاحب محل مصوغات بشبين القناطر، يفيد بضبط 3 سيدات وبحوزتهن مصوغات ذهبية مقلدة وقيامهن بالنصب على بعض أصحاب محلات الذهب وبيعها على أنها حقيقية

وبالانتقال والفحص تبين ضبط «س ج» صاحبة محل كوافير، ومقيمة الزاوية الحمراء بالقاهرة، و«ن ح. ع» مقيمة محافظة الفيوم، «س ص» ومقيم زاوية الحمراء القاهرة، وبحوزتهم مصوغات ذهبية مقلدة، عبارة عن عدد من الدبل ودلايات ذهبية ومبالغ مالية ودفاتر فواتير لمحلات بيع ذهب مجهولة المصدر تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق

المصرى اليوم

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