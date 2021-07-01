وزيرة الخزانة الأمريكية تعلن عن التوصل لاتفاق مع 130 دولة لتخفيض الضرائب على الشركات

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أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن 130 دولة، تمثل أكثر من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، قد وافقت على تقليل الضرائب العالمية على الشركات الكبيرة، كجزء من اتفاقية أوسع لإصلاح القواعد الضريبية الدولية.

ولم يتضمن إعلان يلين السعر الفعلي الذي سيتم تحديده ، لكن إدارة بايدن خفضت بـ 15٪ على الأقل.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية في البندقية ، إيطاليا ، في وقت لاحق من هذا الشهر ، ومن المتوقع أن تكون خطة الضرائب الدولية على رأس جدول الأعمال.