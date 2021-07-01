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العراق لحلف الناتو: نرفض استخدام أراضينا للاعتداء على جيراننا

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العراق لحلف الناتو: نرفض استخدام أراضينا للاعتداء على جيراننا العراق لحلف الناتو: نرفض استخدام أراضينا للاعتداء على جيراننا

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أعلن العراق رفضه القاطع لاستخدام أراضيه للاعتداء على جيرانه، موضحا أنه لا يجب أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الصراعات.

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، خلال اجتماعه بالممثلين الدائمين لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل.

وحسب بيان العراقية، قال الكاظمي إن «أمن المنطقة لا يتحقق إلا بالالتزام بالقرارات الدولية التي تدعو جميع أطراف النزاع إلى التقيد بالشرعية الدولية، واحترام حقوق الإنسان، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول، وتجنب شن أي عدوان عابر للحدود لأية دولة ذات استقلال وسيادة».

وأشار الكاظمي بهذا الصدد إلى رفض العراق بشكل قاطع لاستخدام أراضيه للاعتداء على جيرانه.
وأضاف أن «حلف الناتو كان شريكاً في دعم جهود العراق في هزيمة تنظيم داعش»، معرباً عن تقديره لدور الحلف في دعم إعادة بناء المؤسسة العسكرية العراقية.

وتابع أن «العراق نجح في تفكيك شبكات داعش وخلاياه النائمة المنتشرة في مناطق مختلفة من البلاد».

وطالب الكاظمي: «بإيجاد آليات زمنية وفنية لسحب القوات القتالية للتحالف الدولي، مع استمرار التعاون في المجالات كافة، خصوصاً مجالات التسليح والتأهيل والتدريب والدعم الاستخباري».

كما أكد أن «بلاده تسعى للتعاون مع دول الحلف في استدامة التدريب والعمل وبشكل مستمر على رفع جاهزية القدرات العسكرية والأمنية للعراق».

المصرى اليوم

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