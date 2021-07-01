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الصحة العالمية: الزحام في بطولة كأس الأمم الأوروبية أدى لزيادة حالات كورونا

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الصحة العالمية: الزحام في بطولة كأس الأمم الأوروبية أدى لزيادة حالات كورونا الصحة العالمية: الزحام في بطولة كأس الأمم الأوروبية أدى لزيادة حالات كورونا

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صرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن التجمعات والزحام في ملاعب كرة القدم خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية (أوروبا 2020)، وكذلك في حانات المدن التي تستضيف البطولة هي السبب الرئيس وراء الزيادة الحالية في الإصابات بمرض "كوفيد-19" في أوروبا.

وذكرت المنظمة أن تراجع الإصابات الجديدة في أنحاء القارة والذي استمر عشرة أسابيع انتهى، مشيرة إلى أن بدء موجة جديدة من الجائحة سيكون حتميا إذا تخلى مشجعو كرة القدم وغيرهم عن الحذر.
وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة في الأسبوع الماضي زاد 10% بسبب اختلاط المشجعين في المدن التي تستضيف البطولة وبسبب السفر وتخفيف القيود الاجتماعية.

وقالت كاثرين سمولوود، كبيرة مسؤولي الطوارئ في المنظمة للصحفيين "يتعين أن ندقق كثيرا خارج الملاعب نفسها".

وأضافت "يتعين أن ندرس كيفية ذهاب الناس إلى هناك، هل يسافرون في مواكب حافلات مزدحمة وكبيرة؟ وعندما يغادرون الملاعب هل يتوجهون إلى حانات مزدحمة لمشاهدة المباريات؟".

وأضافت "هذه الوقائع الصغيرة المستمرة هي التي تؤدي إلى انتشار الفيروس"؛ وفقا لـ "رويترز".

المصرى اليوم

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