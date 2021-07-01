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إيران تقيّد وصول المفتشين النوويين إلى مفاعل نطنز

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إيران تقيّد وصول المفتشين النوويين إلى مفاعل نطنز إيران تقيّد وصول المفتشين النوويين إلى مفاعل نطنز
دبلوماسي طالب بضرورة دخولهم الأسبوع المقبل

إيران تقيّد وصول المفتشين النوويين إلى مفاعل نطنز

ذكر دبلوماسيون، اليوم (الخميس)، أن إيران تقيّد وصول المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة إلى منشأتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز، متذرعةً بمخاوف أمنية؛ بحسب ما أوردت "رويترز".

وبيّنوا أن الخلاف المستمر منذ أسابيع في طريقه إلى الحل، لكنه أثار توترًا مع الغرب في ظل تأجيل المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي دون تحديد موعد لاستئنافها.

من جانبه قال دبلوماسي غربي يتابع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كثب: "إنهم يستفزوننا، ويجب السماح للمفتشين بدخول جميع المواقع الأسبوع المقبل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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