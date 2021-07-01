أخبار عاجلة

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

على خط أزمة سد النهضة.. مطالب بشأن الملء الثاني بشكل أحادي (التفاصيل)

Print
روسيا على خط أزمة سد النهضة.. مطالب بشأن الملء الثاني بشكل أحادي (التفاصيل) على خط أزمة سد النهضة.. مطالب بشأن الملء الثاني بشكل أحادي (التفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي الخلاف القائم بين بلدها ومصر من جانب وإثيوبيا من جانب آخر بشأن سد النهضة.

وأعرب السودان عن تطلعه إلى تحرك لـ«حث إثيوبيا على عدم المضي قدمًا في الملء الثاني بشكل أحادي».

وذكرت الخارجية الروسية أن الوزيرين خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم الخميس تبادلا الآراء بشأن الملفات الإقليمية الملحة، ومنها الوضع حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

وتابعت الوزارة أن لافروف «شدد على ضرورة تفعيل العملية التفاوضية بين والسودان وإثيوبيا بهدف تسوية الخلافات المتبقية في أسرع وقت ممكن مع مراعاة مصالح جميع الدول المنخرطة، بناء على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي».

وتابع البيان: «في هذا السياق تمت الإشارة إلى جهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الإفريقي بغية إيجاد حلول مقبولة لكافة الأطراف من أجل تسوية جميع المشاكل القائمة».

كما ناقش الوزيران ضرورة تفعيل الاتصالات الثنائية بين روسيا والسودان بغية تنسيق الخطوات الرامية إلى تطوير العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات، لافتا إلى أن هذه الأهداف ستطرح على أجندة الزيارة القائمة للسيدة المهدي إلى روسيا.

كما أشار الطرفان إلى أهمية دور اللجنة الحكومية المشتركة الخاصة بالتعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الروابط بين أوساط الأعمال في البلدين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021