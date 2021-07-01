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وافد جديد .. فاركو يصعد إلى الدوري الممتاز بفارق الأهداف

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وافد جديد .. فاركو يصعد إلى الدوري الممتاز بفارق الأهداف وافد جديد .. فاركو يصعد إلى الدوري الممتاز بفارق الأهداف

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تمكن فريق فاركو من حسم بطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز بعد منافسه شرسة على قمة ترتيب المجموعة مع حرس الحدود.

ورغم تساويهما في النقاط حيث جمع كلاً مهما 64 نقطة، إلا أن فارق الأهداف كان لصالح الوافد الجديد في البطولة الأقوي محلياً.

وتأسس فريق فاركو في عام 2010 وتعاقد في الموسم الحالي مع المدير الفني مجدي عبد العاطي الذي قاده للصعود إلى الدور الممتاز للمرة الثانية في تاريخة بعد أن قاد أسوان إلى نفس الانجاز في وقت سابق.

وشهدت مجموعة بحري منافسة شديدة وأجواء مارثونية خلال فاعليات الموسم الحالي بسبب التنافس الشديد بين حرس الحدود وفاركو حيث قدما الثنائي مستويات رائعة حتى الجولة الأخيرة.

المصرى اليوم

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