مصرع مسجل خطر متأثرا بإصابته خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا

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لقي مسجل خطر بنجع حمادي، مصرعه متأثرا باصابته بطلق نارى في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة أثناء محاولة القبض عليه بنجع حمادى

تلقى اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، اخطارا، بمصرع «حارس.ع رد» 50 عاما، مسجل خطر، ومقيم حمرة دوم، في تبادل النيران مع الشرطة أثناء محاولة ضبطه.

وكشفت التحريات الأولية، أن مسجلين خطر هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، قاموا باستئجار حديقة داخل قرية نجع سند التابعة للوحدة المحلية لقرية أولاد نجم، وبعد تكثيف التحريات توصلت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختبائهم، وفور وصول القوات، بادر المتهمون بإطلاق النيران عليهم، فبادلتهم القوات النيران، مما أسفر عن مصرع أحدهم، هارب من حكمين بالإعدام، وتم نقله لمشرحة مستشفى نجع حمادي وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.