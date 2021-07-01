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الأهلي وبيراميدز بصوت مدحت شلبي .. تعرف على تردد أون سبورت

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الأهلي وبيراميدز بصوت مدحت شلبي .. تعرف على تردد أون سبورت الأهلي وبيراميدز بصوت مدحت شلبي .. تعرف على تردد أون سبورت

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ينتظر عشاق الكرة المصرية قمة مباريات الجولة الـ27 من الدوري الممتازوالتي تجمع بين الأهلي وبيراميدز اليوم الخمي والتي ستُنقب عبر قنوات أون سبورت.

وينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ويتم نقله تلفزيونياً عبر شاشة أون تايم سبورت الفضائي والأرضي بصوت المعلق مدحت شلبي.

ويسعى النادي الأهلي مواصلة نتائجة الجيدة قارياً بالعودة إلى الأجواء المحلية وتحقيق الفوز على بيراميدز في طريق البحث عن صدارة بطولته المفضلة.

فيما يأمل تاكيس جونياس مدرب بيراميدز الجديد، أن تكون مواجهة الأهلي انطلاقة حقيقية نحو عودة الفريق إلى النتائج الجيدة واللحاق بالمربع الذهبي.

تردد قناة أون سبورت وموعد الأهلي وبيراميدز

وكانت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس قد قامت بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفريق الرياضية في على التردد الجديد لمجموعة قنواتها .
والتردد الجديد هو 11861 معدل الترميز 27500.

المصرى اليوم

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