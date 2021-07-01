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علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، على القرار الذي اتخذته السلطات الإثيوبية بوقف إطلاق النار في إقليم تيجراي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية، إن بلادها تدعم القرار الذي اتخذته السلطات الإثيوبية بوقف إطلاق النار في إقليم تيغراي شمالي البلاد.

وأضافت «نحن نتابع تطورات الوضع العسكري السياسي في إثيوبيا، ونعتقد أن القرار الذي اتخذته الحكومة الفيدرالية في 28 يونيو من جانب واحد، لوقف إطلاق النار على الفور في إقليم تيجراي الإثيوبي هو خطوة في الاتجاه الصحيح».