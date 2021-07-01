أخبار عاجلة

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"زيدان" يلتقي السفير الأرجنتيني .. لمناقشة تطوير لعبة البولو في المملكة

Print

التقى المهندس عمرو زيدان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو، بمارسيلو جيلارووني سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة، في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تخص تطوير اللعبة في المملكة وانعكاسها إيجابيًا على اعتبار أن الأرجنتين هي الموطن الروحي للعبة.

كما تم طرح إمكانية تعاون مشترك بين الطرفين، وتنظيم مباريات ودية مستقبلاً، وكان "زيدان " قد شرح لسفير الأرجنتين مراحل تطور اللعبة والمشاريع المستقبلية لإنشاء ملاعب البولو في المملكة ضمن رؤية المملكة 2030 .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب