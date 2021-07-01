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شرطة الرياض تطيح بمواطنين أتلفا 4 أجهزة صرف في محاولة لسرقتها

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شرطة الرياض تطيح بمواطنين أتلفا 4 أجهزة صرف في محاولة لسرقتها شرطة الرياض تطيح بمواطنين أتلفا 4 أجهزة صرف في محاولة لسرقتها
جرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأُحيلا للنيابة العامة

شرطة الرياض تطيح بمواطنين أتلفا 4 أجهزة صرف في محاولة لسرقتها

‎صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَين في العقد الثالث من العمر، أتلفا (4) أجهزة صرف آلي لبنوك في مدينة الرياض، وذلك أثناء محاولتهما فتح صناديق الأوراق النقدية لسرقة ما تحويه من مبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وأُحيلا إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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