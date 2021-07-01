أخبار عاجلة

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إزاحة الستار عن تمثال الأميرة الراحلة ديانا في عيد ميلادها الستين

Print
إزاحة الستار عن تمثال الأميرة الراحلة ديانا في عيد ميلادها الستين إزاحة الستار عن تمثال الأميرة الراحلة ديانا في عيد ميلادها الستين
بحضور ابنَيْها وليام وهاري

إزاحة الستار عن تمثال الأميرة الراحلة ديانا في عيد ميلادها الستين

أزاح دوق كامبريدج، الأمير وليام، ودوق ساسكس، الأمير هاري، الخميس؛ الستار عن تمثال لأمهما ديانا أميرة ويلز، فيما كان سيصبح عيد ميلادها الستون.

وهذا الحدث هو الظهور الأول لوليام وهاري معًا منذ جنازة دوق إدنبرة في أبريل.

وينتصب التمثال، الذي تم إعداده بتكليف من الأخوين في عام 2017، في حديقة (سانكن غاردن)، التي أعيد تصميمها في قصر كنزنغتون؛ طبقًا لـ"بي بي سي".

وقال الأميران وقتها: إنهما يأملان أن يساعد التمثال زوار القصر "على التفكير في حياتها وإرثها".

ووصل هاري، الذي يعيش في الولايات المتحدة مع زوجته دوقة ساسكس وطفليه، إلى بريطانيا الأسبوع الماضي من أجل استكمال إجراءات الحجر الصحي قبل حدث اليوم الخميس.

شوهدت صور لإحياء ذكرى الأميرة ديانا خارج قصر كنزنغتون الخميس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب