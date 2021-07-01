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إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارة بعمود إنارة بإسنا جنوب الأقصر

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أصيب ٦ أشخاص في تصادم سيارة كبوت، بعمود إنارة بالقرب من كمين الهنادى ووحدة الإسعاف، فى طريق عودتهم لنجع أبو سعيد بمركز إسنا جنوب الأقصر وتم نقل المصابين لمستشفى إسنا المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة.

تصادم سيارة بعموم إنارة باسنا

تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، اخطارا من اللواء محمد أبو عايد، مأمور مركز شرطة إسنا يفيد وقوع تصادم لسيارة تحمل عدد من الركاب بعمود إنارة بالقرب من كمين الهنادى، ما نتج عنها ٦ مصابين وعلى الفور تم الدفع بعدد ٥ سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى، ورفع السيارة بواسطة ونش الحماية المدنية على جانب الطريق لتسيير الحركة المرورية. وتبين أنه أثناء سير السيارة «ص ق ن .٤٩٧٢» على الطريق السريع وفى عودتها لنجع أبو سعيد باسنا انحرفت عجلة القيادة بيد السائق ونتيجة السرعة لم يستطع ايقافها مما أدى إلى اصطدامه بعمود الإنارة .

تصادم سيارة بعموم إنارة باسنا

وتبين إصابة كل من: «أحمد ع ح» .59 عاما، كسر بالأنف وكدمات بالوجه«سلمى ر م» 22 عاما، كدمات بالصدر والرأس ،«خالد م ن» 19 عاما مصابة بكدمات بركبه القدم اليسرى، «فاطمة. ا. ا» .50 عاما، مصاب بجروح بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، «سلوى. م. ح» 47 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين في نجع أبو سعيد، «أحمد. ح .خ» 35 خالد، كدمات متفرقة بالجسم. مقيم القاهرة. تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.

المصرى اليوم

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