ريبيري يقترب من الهلال السعودي

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قالت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي تسعى إلى التعاقد مع النجم الفرنسي فرانك ريبيري بعدما انتهى عقده رسمياً مع فيورنتينا الإيطالي.

وأعلن صاحب الـ38 عام رغبته في مواصلة التواجد داخل المستطيل الأخضر رافضاً فكرة الاعتزال خلال الموسم الحالي.

ويمتلك ريبيري عرضاً من فريق سامبدوريا وذلك وفقاً لما أعلنه لإعلامي الإيطالي نيكولو شيرا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ويعد فرانك ريبيري من أبرز لاعبي الكرة العالمية خلال العقد الأخير وسبق له تحقيق إنجازات كبيرة مع بايرن ميونخ يأتي في مقدمتها السيطرة على الألقاب المحلية والتتويج بدوري أبطال أوروبا.