عاجل | الرياض: القبض على مواطنين أتلفا أجهزة صرف آلي
وقع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس الواحد والعشرون من شهر ذو...
بادرت جامعة أم القرى في حصر ودراسة حالات وأوضاع الطلبة المتأخرين عن الدراسة ممن تعدت أعمارهم 25 سنة أو ممن انقضت 5 سنوات على تخرجهم من...
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، شهدت أسواق الأغنام ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأضاحي وضعفًا في الإقبال، فيما شكا التجار والمربون من...
4 حالات تشريح جثث يوميا في السعودية
كشف تقرير لوزارة الصحة لعام 2020 أن الحالات المعروضة على مراكز الطب الشرعي بالوزارة بلغت 4594 حالة، تضمنت إجمالي وفيات بواقع 3123 حالة...
يدرس عدد من الجامعات السعودية دمج الكليات والأقسام والمراكز البحثية التابعة لها لتحقيق الكفاءة التنظيمية للجامعات، من ضمنها جامعة...
أن تستجم برفقة السحب البيضاء على ارتفاع 3000 متر عن سطح البحر وتتناول وجبتك في درجة حرارة أقل من 18 درجة مئوية مع زخات المطر، وتستنشق...
نجحت شركة السودة للتطوير في استعادة البيئة الطبيعة لأشجار العرعر والحفاظ عليها وحمايتها من أيدي العبث، والتي طالتها خلال السنوات...