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عاجل | الرياض: القبض على مواطنين أتلفا أجهزة صرف آلي

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الشؤون الإسلامية والأوقاف المصرية توقعان برنامجًا تنفيذيًا في مجالات الشؤون الإسلامية

وقع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس الواحد والعشرون من شهر ذو...

4398034e9f.jpg‏مكة المكرمة: الوطن
6b9ea49888.jpg21 ذو القعدة 1442 هـ

ضوابط قبول من تعدى 25 عاما في جامعة أم القرى

بادرت جامعة أم القرى في حصر ودراسة حالات وأوضاع الطلبة المتأخرين عن الدراسة ممن تعدت أعمارهم 25 سنة أو ممن انقضت 5 سنوات على تخرجهم من...

icon-byline.pngمكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png21 ذو القعدة 1442 هـ
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أضاحي العيد الطلب ينخفض والأسعار تتصاعد

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، شهدت أسواق الأغنام ارتفاعًا ملحوظًا في الأضاحي وضعفًا في الإقبال، فيما شكا التجار والمربون من...

icon-byline.pngالرياض: مؤيد معافا ونجران: محمد آل مريح
icon-clock.png21 ذو القعدة 1442 هـ
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4 حالات تشريح جثث يوميا في

كشف تقرير لوزارة الصحة لعام 2020 أن الحالات المعروضة على مراكز الطب الشرعي بالوزارة بلغت 4594 حالة، تضمنت إجمالي وفيات بواقع 3123 حالة...

icon-byline.pngجدة: يُمن لقمان
icon-clock.png21 ذو القعدة 1442 هـ

توجه لدمج كليات في الجامعات

يدرس عدد من الجامعات السعودية دمج الكليات والأقسام والمراكز البحثية التابعة لها لتحقيق الكفاءة التنظيمية للجامعات، من ضمنها جامعة...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png21 ذو القعدة 1442 هـ
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الحديقة المعلقة مأوى الهاربين من الحر

أن تستجم برفقة السحب البيضاء على ارتفاع 3000 متر عن سطح البحر وتتناول وجبتك في درجة حرارة أقل من 18 درجة مئوية مع زخات المطر، وتستنشق...

icon-byline.pngأبها: غلا أبو شرارة
icon-clock.png20 ذو القعدة 1442 هـ
طبيعة وجمال ونظافة

شركة السودة تحمي العرعر وتستعيد الطبيعة

نجحت شركة السودة للتطوير في استعادة البيئة الطبيعة لأشجار العرعر والحفاظ عليها وحمايتها من أيدي العبث، والتي طالتها خلال السنوات...

icon-byline.pngأبها : سلمان عسكر
icon-clock.png20 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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