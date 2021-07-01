بوتين: سنستمر بدعم بيلاروس أمام الضغوط الغربية

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو كانت وستظل تدعم بيلاروس في مواجهة الضغوط الغربية.

وشدد بوتين، خلال مشاركته مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الخميس عبر تكنولوجيا الاتصال المرئي في الجلسة العامة للدورة الثامنة من منتدى أقاليم البلدين، على أن بيلاروس «ليست جارا جيدا فحسب بل وأقرب حليف لنا بالدرجة الأولى».

وقال: «سنواصل تقديم كل أنواع الدعم إلى الشعب البيلاروسي الشقيق في الظروف السياسية الداخلية المعقدة التي يمر بها حاليا على خلفية استمرار الضغط السياسي والعقابي والمحاولات العنيدة لزعزعة الاستقرار من الخارج».

وندد بوتين بقرار الاتحاد الأوروبي فرض حظر على تصدير بعض أنواع السلع إلى بيلاروس، مبديا قناعته بأن هذا الإجراء يضر بمصالح المواطنين في البيلاروس، وتابع: «هذا ما يتعين على من يرتكب مثل هذه الأفعال أن يفكر فيه».