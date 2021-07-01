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مران .. لاعبو الفريق يحتفلون بسيف الجزيري

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مران الزمالك.. لاعبو الفريق يحتفلون بسيف الجزيري مران .. لاعبو الفريق يحتفلون بسيف الجزيري

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احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، بتوقيع التونسي سيف الدين الجزيري على عقود انضمامه للفريق بشكل نهائي.

وأقام لاعبو الزمالك ممرا شرفيا قبل انطلاق تدريب اليوم للجزيري بعد إعلان الإدارة عن تفعيل بند شراء اللاعب من المقاولون.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد نجحت في تفعيل بند شراء التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق المعار من المقاولون العرب.

وبمقتضى العقد يستمر الجزيري مع الزمالك لمدة ٣ سنوات، وينتهي عقده بنهاية عام ٢٠٢٤.

وفعل الزمالك بند الشراء في عقد إعارة سيف الدين الجزيري من المقاولون العرب بناء على رغبة المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، الذي طالب إدارة الزمالك باستمرار الجزيري مع الفريق، والتعاقد معه بشكل نهائي.

المصرى اليوم

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