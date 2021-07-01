"مرسول يقول ويطول"... أفضل إعلان في شهر رمضان

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ذلك بناءً على الفكرة الإبداعية والإخراج للإعلان

أعلنت الغرفة التجارية في الرياض مساء اليوم عن فوز إعلان تطبيق مرسول (يقول ويطول) المعروض في رمضان الماضي كأفضل إعلان تلفزيوني وذلك بناءً على الفكرة الإبداعية والإخراج للإعلان.

وتعتبر هذه الجائزة الأولى من نوعها التي تهدف لدعم الشركات الناشئة في المملكة، حيث فاز الإعلان بعد تحكيم لجنة الامتياز التجاري ولجنة الدعاية والإعلان في غرفة الرياض.

من جهته قال الشريك المؤسس للتطبيق نايف السمري: "نشكر غرفة الرياض على هذا الاختيار لإعلان مرسول كأفضل إعلان تلفزيوني في رمضان ونحن سعداء بأن يكون الإعلان ليس مجرد ترويج تجاري بل هو واقع يعيشه عملاء مرسول حيث حرصنا على تعريف مراسيل التطبيق من خلال صفاتهم وقدراتهم، الأمر الذي لامس العملاء وجميع من تابع الإعلان، ونحن ماضون قدمًا في رفع مستوى الخدمات وتقديم الأفضل لجميع العملاء والمراسيل على حد سواء".

هذا وجاء إعلان مرسول كأفضل إعلان بعد إخراجه بطريقة تحاكي قدرة المراسيل على خدمة العملاء تحت أي ظرف وفي أي وقت، كما أشار الإعلان إلى الثقة العالية التي يتمتع بها المراسيل عند استلام الطلب ومشاركة العملاء في معلومات الطلب وتغييرها عند الحاجة.

يذكر أن تطبيق مرسول لديه قاعدة كبيرة من المراسيل السعوديين من الشباب والبنات الذين أثبتوا كفاءة عالية في تقديم أفضل الخدمات للعملاء حيث التحق في التطبيق من بداية العام الحالي أكثر من ٥٥ ألف شاب وشابة سعوديين للعمل في التطبيق.