أخبار عاجلة

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس ‎بلدية تربة حائل يصدر قرارات بترقية لـ3 موظفين

Print

رئيس ‎بلدية تربة حائل يصدر قرارات بترقية لـ3 موظفين

أصدر رئيس ‎بلدية تربة بمنطقة حائل، سعد بن عبد الرحمن الشبرمي، اليوم الخميس، قرارات لترقية ثلاثة من موظفي البلدية عن طريق منصة "مسار".

وشملت القرارات: ترقية عقيل غربي الشمري إلى المرتبة السادسة على وظيفة "أمين مستودع"، وفهيد عواد الشمري إلى المرتبة الخامسة على وظيفة "سكرتير"، وإبراهيم سليمان الشمري إلى المرتبة الثالثة على وظيفة "كاتب".

وعبّر المرقون عن خالص شكرهم وتقديرهم لرئيس بلدية تربة حائل سعد الشبرمي، على صدور قرارات ترقيتهم التي تدفعهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب