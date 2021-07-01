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رسالة إلى مجلس الأمن الدولي: سد النهضة الإثيوبي يعرض المنطقة للخطر

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رسالة مصر إلى مجلس الأمن الدولي: سد النهضة الإثيوبي يعرض المنطقة للخطر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي: سد النهضة الإثيوبي يعرض المنطقة للخطر
طالبت بضمان لحل الأزمة بشكل منصف وعادل

رسالة مصر إلى مجلس الأمن الدولي: سد النهضة الإثيوبي يعرض المنطقة للخطر

وجهت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة، قالت فيها: "إنه بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت القضية إلى حالة تتسبب حاليًّا في احتكاك دولي".

وأوضحت مصر في الرسالة التي أرسلتها بتاريخ 25 يونيو، أن "هذا الاحتكاك يمكن أن يعرض استمراره السلم والأمن الدولي للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملًا بالمادة 35 من الميثاق".

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في الرسالة: إن الوضع يشكل تهديدًا وشيكًا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور.

وطالبت الرسالة بضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا، وتضمنت رسالة مصر دعوة مجلس الأمن الدولي لتأييد ما قدمه السودان في رسالته الأخيرة، والتأكيد على أن بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليًّا، كما جاء في نص المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة، لاحتكاك دولي يمكن أن يعرض استمراره السلم والأمن الدولي للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملًا بالمادة 35 من الميثاق.

وأهابت مصر في الرسالة بالمجلس في ضوء مسؤوليته الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، أن ينظر في التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل منصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل، وأن يتخذ التدابير لذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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