رئيس «وكالة الفضاء»: انتهينا من إعداد برنامج لاختيار رواد الفضاء المصريين

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قال الدكتور محمد القوصي رئيس وكالة الفضاء المصرية، الخميس، إن الوكالة انتهت من دراسة حول إنشاء كوادر مصرية من رواد الفضاء المصريين وإنه بمجرد التصديق والموافقة عليها سيتم عمل مسابقة رسمية بالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة الصحة لاختيار رواد الفضاء، ويمكن للشباب من عمر 18 وحتى 35 التقديم فيها.

وأكد خلال تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الفائزين سيتم تدريبهم لمدة عامين في إحدى الوكالات الفضائية العالمية.

وأشار إلى مشاركة الوكالة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بمجسمات للأجهزة التي تم اختراعها في مصر، بالتعاون بين الوكالة وكليات الهندسة التابعة للجامعات، ومن المشروعات المشاركة بالمعرض، كاميرا فضائية يمكن تركيبها على الأقمار الصناعية ويمكنها أن تلتقط صورا بجودة عالية، أما النموذج الآخر فهو مجسم لقمر صناعي، يستخدم في تدريب المهندسين على فك وتركيب الأقمار الصناعية.

وأشار «القوصي» إلى أن الدولة المصرية اهتمت خلال السنوات الماضية بعلم الفضاء من خلال استحداث كليات لتكنولوجيا وعلوم الفضاء بالإضافة إلى تخصيص أقسام في كليات الهندسة والملاحة الجوية، مؤكدًا على وجود تعاون بين الوكالة وهذه الكليات حيث يتم حاليًا عمل قمر صناعي مع جامعة الزقازيق.

وأعلن «القوصي» عن إطلاق أول قمر فضائي مصنع في مصر بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية في مارس المقبل.

وأكد أن انطلاق أول رائد فضاء مصري لم يعد حلمًا، وأن صعوبة هذا الحلم هو الاختيار والإعداد الشاق لرائد الفضاء، ثم تدريبه، لافتًا إلى أن الوكالة أعدت برنامجا متكاملا بالتعاون مع وزارة الصحة والقوات المسلحة ومراكز الشباب لاختيار رائدي الفضاء وبمجرد الموافقة عليه سيتم إعلان المسابقة.