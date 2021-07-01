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منتخب يضم سباعي طائرة استعدادًا لدورة بولندا

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منتخب مصر يضم سباعي طائرة الزمالك استعدادًا لدورة بولندا منتخب يضم سباعي طائرة استعدادًا لدورة بولندا

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أعلن محمد اللقاني المدير الفني لمنتخب لكرة الطائرة عن قائمة الفراعنة استعدادا لخوض المعسكر المغلق المقرر إقامته في بولندا، استعدادا لخوض فعاليات الدورة الدولية الودية، والتي ينظمها الاتحاد البولندي ضمن الأجندة الدولية والمقرر لها في الفترة من ٨ يوليو الجاري وحتى ١٢ من نفس الشهر.

وتضم قائمة منتخب الطائرة 7 لاعبين من وهم:-

أحمد فتحي – أشرف اللقاني – مصطفى محمد دبشة – أحمد محمد ضياء – هشام يسري – محمد رضا عبدالمجيد – محمد مجدي.

ومن المقرر أن يخوض 3 مباريات في الدورة الدولية استعدادًا لخوض بطولة الأمم الإفريقية والمؤهلة لبطولة العالم ٢٠٢٢.

المصرى اليوم

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