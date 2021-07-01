رسمياً.. مانشستر يونايتد يحسم صفقة سانشو

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن ضم جادون سانشو جناح فريق بروسيا دورتموند الألماني بعد سلسلة من المفاوضات.

وسيرتدي سانشو قميص الفريق الإنجليزي لمدة 5 مواسم وسيتبقى فقط اجراء الكشف الطبي بعد الانتهاء من منافسات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، ولم يتم الافصاح عن قيمة الصفقة حتى الآن.

ويخوض جادون سانشو منافسات يورو 2020 برفقة المنتخب الإنجليزي الذي نجح في بلوغ الدوري ربع النهائي ليضرب موعداً مع أوكرانيا يوم السبت المقبل.

وتسعى إدارة مانشستر يونايتد إلى تدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل والظهور بشكل قوي في بطولة دوري أبطال أوروبا.