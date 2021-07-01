"أصدقاء ذوي الإعاقة" و"معهد السياحة" يوقعان اتفاقية تفاهم

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بهدف تمكين ودمج أشخاص متلازمة داون في مجتمعاتهم المحلية

وقعت جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة بالرياض اتفاقية تفاهم مع المعهد العالي للسياحة والضيافة لإطلاق مبادرة تدريب وتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي متلازمة داون بعدد 15 متدربًا ومتدربة في مرحلتها الأولى.

وقع الاتفاقية من جانب الجمعية الأميرة غدير بنت عبدالله بن سعود آل سعود، رئيس مجلس الإدارة بحضور الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود آل سعود، المدير التنفيذي، والأميرة نورة بنت حسام آل سعود مديرة المشاريع في جمعية ذوي الإعاقة، ومستشار الجمعية خلود إبراهيم الشايع، ومدير وحدة التطوع في جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة عبدالله بن عبدالعزيز اليمني رئيس برنامج متلازمة داون الدكتور خالد بن سعد الدعجم.

فيما وقعها من جانب المعهد رئيس مجلس الإدارة ماجد بن عبدالمحسن الحكير، بحضور المدير التنفيذي سطام بن ماجد الحكير، الرئيس التنفيذي دكتور شكري منصور، مديرة المعهد أمل العطوي. وممثلين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وزارة السياحة، صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأوضحت الأميرة غدير بنت عبدالله أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطط وبرامج الجمعية المستدامة وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية في برامج التحول الوطني لرؤية 2030 وهو "تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة" -بما فيهم الأشخاص ذوي متلازمة داون -في مجتمعاتهم المحلية، موجهة شكرها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد على دعمهم وتعاونهم لترى هذه المبادرة النور.

بدورها كشفت الأميرة دانية بنت عبدالله أهمية تعاون القطاع الثالث والقطاع الخاص في تنفيذ المبادرات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع وعلى الفئات المستفيدة من الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، وذكرت أن العمل هو أحد أهم احتياجات أفراد هذه الفئة، إذ إنه يساهم في تحسين جودة حياتهم، وفي تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وفي تأمين حياة كريمة لهم.

من جانبها ذكرت مستشار الجمعية خلود الشايع أن هذا البرنامج تم تصميمه بعناية من قبل مختصين في المجال، وقد تم مراعاة جميع الاحتياجات التي ستساهم في أن تكون مخرجات البرنامج وفق التطلعات وفي المستوى المطلوب من قبل المعهد، وهو أحد معاهد الشراكات الاستراتيجية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحاصل على شهادة تصنيف الجودة العالمية في التدريب الفندقي والسياحي "TEDQUAL" الصادرة من منظمة السياحة.

وأضافت: تغطي المبادرة في مرحلتها الأولى التدريب في ثلاثة برامج هي: برنامج مهارات الضيافة، وبرنامج مهارات الاستقبال، وبرنامج مهارات الطهي، على أن يتم التوسع مستقبلاً في البرامج وفقاً للحاجة.

وذكر رئيس مجلس إدارة المعهد ماجد الحكير, أن هذه البرنامج يتماشى مع مبادرات برامج العمل في الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة ومنها زيادة الفرص التدريبية والوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أهمية التنسيق والتكامل بين كافة مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية وغير الربحية لدعم البرامج الموجهة لأفراد هذه الفئة العزيزة من المجتمع.