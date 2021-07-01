★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في تفعيل التعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق المعار من المقاولون العرب.

وبمقتضى العقد يستمر الجزيري مع الزمالك لمدة ٣ سنوات أخرى وينتهي عقده بنهاية عام ٢٠٢٤.

ويتفاوض الزمالك حاليا مع نادى المقاولون على منح 2 لاعبين من قطاع الناشئين بالنادى بالإضافة إلى دفع مقابل مادى مقابل انهاء الصفقة مع المقاولون، بدلا من دفع مبلغ 12 مليون جنيه وهو المبلغ المتفق عليه مع ادارة المقاولون العرب لتفعيل عقد اللاعب الجزائرى.

ووقع سيف الجزيري، علي عقود انضمامه للزمالك نهائيا، عقب انتهاء إعارته من المقاولون العرب، واتفق الزمالك مع المقاولون العرب علي تفعيل بند الشراء فى عقد إعارته ليستمر اللاعب مع الزمالك رسميا لمدة 3 سنوات.