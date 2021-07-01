أخبار عاجلة

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تفاصيل صفقة الجزيري مع ومفاوضات القلعة البيضاء مع المقاولون

Print
تفاصيل صفقة الجزيري مع الزمالك ومفاوضات القلعة البيضاء مع المقاولون تفاصيل صفقة الجزيري مع ومفاوضات القلعة البيضاء مع المقاولون

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، برئاسة حسين لبيب، في تفعيل التعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق المعار من المقاولون العرب.

وبمقتضى العقد يستمر الجزيري مع الزمالك لمدة ٣ سنوات أخرى وينتهي عقده بنهاية عام ٢٠٢٤.

ويتفاوض الزمالك حاليا مع نادى المقاولون على منح 2 لاعبين من قطاع الناشئين بالنادى بالإضافة إلى دفع مقابل مادى مقابل انهاء الصفقة مع المقاولون، بدلا من دفع مبلغ 12 مليون جنيه وهو المبلغ المتفق عليه مع ادارة المقاولون العرب لتفعيل عقد اللاعب الجزائرى.

ووقع سيف الجزيري، علي عقود انضمامه للزمالك نهائيا، عقب انتهاء إعارته من المقاولون العرب، واتفق الزمالك مع المقاولون العرب علي تفعيل بند الشراء فى عقد إعارته ليستمر اللاعب مع الزمالك رسميا لمدة 3 سنوات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري

الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري