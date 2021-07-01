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يحتفل محمد عبدالشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد ميلاده 36 اليوم الخميس الأول من يوليو، ويعد اللاعب هو القائد الثاني للفريق بعد “شيكابالا” نجم الفريق وأحد أهم اللاعبين في تاريخه.

ويعد «شيفو» كما يحلو لجماهير الزمالك أن تناديه أحد أهم وأفضل اللاعبين الذين مروا في تاريخ الزمالك في مركز الظهير الأيسر ومن أكثرهم إخلاصا وانتماء للقلعة البيضاء.

وانتقل محمد عبدالشافي إلى الزمالك قادما من فريق المحلة في عام 2009 وشارك أساسيا وكان أحد العناصر التي لا غنى عنها حتى عام 2014 وانتقل بعدها إلى الأهلي السعودي.

ولعب شيفو أربع سنوات مع النادي السعودي لدرجة أنه عندما أعير لمدة موسم لنادي الفتح وكان قريبا من الرحيل بشكل نهائي قدم موسما مميزا جعل إدارة النادي السعودي تستعيد خدماته وترفض رحيله عن الفريق وقدم اللاعب فترة مميزة، ثم عاد إلى الزمالك مرة أخرى في 2018.

ولا تنسى جماهير الزمالك موقف محمد عبدالشافي وقت تجديد عقده في موسم 2013، وكان يعاني النادي من أزمة مالية، وكان اللاعب يمتلك عروضا مميزة، ولكنه رفض الأمر تماما وطلب منه أيمن يونس عضو المجلس المؤقت وقتها أن يأتي إليه قبل المران ويصعد لمكتبه وهو ماحدث بالفعل وعند مفاتحته لتوقيع عقده حصل على العقد ووقع عليه على بياض وانتظم في التدريب ولم يسأل عن قيمته أو مقدم تعاقد واكتفى بجملة أنه يلعب في الزمالك وهو شرف كبير والزمالك يقدر أبناءه جيدا.

ومؤخرا رفض الحصول على مستحقاته قبل أن يحصل كل اللاعبين عليها نظرا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي في هذه الفترة مما جعل الجماهير تعشق اللاعب أكثر خاصة وأن وجوده في الفريق قيمة كبيرة نظرا لما يقدمه من مستوى فني أيضا إلى جانب المستوى الأخلاقي الكبير.

وعلى صعيد المنتخب فقد اختاره مدرب منتخب مصر آنذاك حسن شحاتة للانضمام لمنتخب مصر قبل بطولة الأمم الأفريقية 2010، وكانت أول مباراة دولية له أمام منتخب مالاوي التي أقيمت بالقاهرة يوم 29 ديسمبر 2009 وانتهت بالتعادل 1-1، وأحرز أول أهدافه مع المنتخب المصري ببطولة الأمم الأفريقية أنجولا 2010 في منتخب الجزائر بعد أن نزل بديلاً في الشوط الثاني ليسجل ثالث أهداف مصر في المباراة التي انتهت برباعية نظيفة للفراعنة.

وحصل محمد عبدالشافي مع الزمالك على كأس مصر في ثلاث مناسبات، ودوري في موسم 2015/2014 والذي شارك في جزء منه قبل الرحيل وحصل على السوبر الإفريقي والسوبر المصري.

ومع المنتخب حصل شيفو على كأس الأمم الأفريقية 2010 في أنجولا، ومع الأهلي السعودي حصل على كأس ولي العهد (2014)، ودوري عبداللطيف جميل (2016) وكأس خادم الحرمين الشريفين (2016) وكأس السوبر مع النادي الأهلي السعودي (2016).