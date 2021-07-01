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شنط وكليم وأساور وأطباق.. منتجات من مدينة شلاتين في معرض القاهرة للكتاب ()

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شنط وكليم وأساور وأطباق.. منتجات من مدينة شلاتين في معرض القاهرة للكتاب (فيديو) شنط وكليم وأساور وأطباق.. منتجات من مدينة شلاتين في معرض القاهرة للكتاب ()

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كريمة سعيد، فتاة مصرية جاءت من مدينة شلاتين بالبحر الأحمر للمشاركة في معرض القاهرة الدولى للكتاب.

تقف كريمة أمام منتجات سيدات حلايب وشلاتين تلفت انتباه الجميع بالساري الوردي، لتعلم عن جمال منتجات بنات بلدها من الخوص والجلود والخرز والأصداف المطرزة بالألوان الزاهية وحرفية غالية.

شنط وكليم وأساور وأطباق تصنعها سيدات شلاتين، ولا تجد من يسوقها لها، رغم جمالها وجودتها، الأمر الذي يجعل من معرض الكتاب فرصة لهن في تسويق منتجاتهن وبيعها- حسبما تقول كريمة.

وتؤكد كريمة أن بيع منتجات سيدات حلايب وشلاتين في معرض الكتاب سيوفر دخلا لهن ولأسرهن وسيساعدهن في عمل مشروعات صغيرة ناجحة، لافتة إلى أنها سعيدة بظهورها مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أثناء افتتاح المعرض، حيث حرص على التعرف على منتجات حلايب وشلاتين وأشاد بجودتها.

وتقول كريمة عن تزامن افتتاح معرض الكتاب مع صورة يونيو أن الثورة جاءت بالأمن والأمان، ولولاهما لما شاركت بالمعرض.

المصرى اليوم

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