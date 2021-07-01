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«الكهرباء» تُحذر: لا يجوز نقل العدادات من مكان لآخر

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«الكهرباء» تُحذر: لا يجوز نقل العدادات من مكان لآخر «الكهرباء» تُحذر: لا يجوز نقل العدادات من مكان لآخر

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قالت المهندسة نهال عبدرب النبي رئيس قطاع العدادات والدفع المسبق بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أنه لا يجوز تركيب عداد الكهرباء بالقرب من مصدر للمياه أو الغاز الطبيعي لافته إلى أنه لابد أن يكون في مكان جيد التهوية.

وأضافت عبدرب النبي خلال مشاركتها في سلسلة حلقات «نورت» التي تصدرها الشركة القابضة لكهرباء ، الخميس، أن المشترك لا يجوز له نقل عداد الكهرباء أو فكه أو تغيير مكانه إلا بالرجوع لشركة الكهرباء والا سيتعرض لعقوبة ومحضر.

وردًا على سؤال حول وجود عدادات كهرباء غير مسجلة بالشركات يتم تركيبها أحيانًا في بعض المنازل، طالبت رئيس قطاع العدادات بضرورة الحصول على عدادات الكهرباء من شركات الكهرباء لافتا إلى أن البعض يحصل على عداد الكهرباء بشكل غير مشروع وفي حالة تركيبها يعرض نفسه لعوقبه الحبس لمدة تصل إلى سنة.

وأشارت إلى أن العدادات الجديدة تتوافر بها خاصية تظهر وجود خلل في تركيب العدادات وهى لمبة التلاعب وفي حالة وجود خطأ في تركيب العدادات تظهر تنبيه ولابد أن يتم استدعاء فني من جانب شركة الكهرباء لمعرفة المشكلة والعمل على حلها.

المصرى اليوم

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