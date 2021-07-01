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«بسبب كورونا المتحور».. ارتفاع الذهب في وعالميا في منتصف تعاملات الخميس 1 يوليو 2021

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«بسبب كورونا المتحور».. ارتفاع أسعار الذهب في مصر وعالميا في منتصف تعاملات الخميس 1 يوليو 2021 «بسبب كورونا المتحور».. ارتفاع الذهب في وعالميا في منتصف تعاملات الخميس 1 يوليو 2021

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واصل سعر الذهب في مصر، في منتصف تعاملات اليوم الخميس 1 يوليو 2021 ارتفاعه بشكل كبير حيث ارتفع الذهب عيار 24 قيراطا بقيمة 10 جنيهات بينما رتفع العيار 21 قيراطا بقيمة 4 جنيهات عن الأسعار التي حققها في الصباح وذلك بسبب ارتفاع الذهب عالميًا.

وأعلنت شعبة الذهب في أن عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، ظهر الخميس ،894 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 778 جنيها، والعيار 18 قيراطًا 666 جنيها والجنيه الذهب بسعر 6225 جنيه.

وشهد سعر الذهب عالميا، في منتصف التعاملات اليوم ارتفاعا ملحوظا ليتخطى لأول مرة منذ فترة طويلة حاجز 1780 جنيه للأوقية، بعد تزايد الشراء عليه خلال التداول كسلعة تحوط ضد المخاطر، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.28% كما ارتفع في التعاملات الفورية بنسبة 0.25%، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، في منتصف يوم الخميس،785.80 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،780.06 $ .

ويتجه سعر الذهب للارتفاع حاليا بسبب تزايد المخاوف بين المتداولين من انتشار المتحور والمعروف باسم دلتا والذى انتشر في انجلترا وعدد من الدول مؤخرا مما أدى إلى اتجاه بعض الدول لفرض قيود على المسافرين من المملكة المتحدة مما يهدد تعافى الاقتصاد العالمى .

«المصري اليوم» تنشر أسعار الذهب منتصف اليوم الخميس 1 يوليو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 883 إلى 896
عيار 22 810 إلى 815
عيار 21 773 إلى 779
عيار 18 663 إلى 667
عيار 14 515 إلى 519
عيار 12 442 إلى 445
الاونصة 27.475 إلى 27.746
الجنيه الذهب 6.148 إلى 6.227
الكيلو 883.429 إلى 894.714

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم الخميس 1 يوليو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 898.05 جنيه 57.23 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 823.22 جنيه 52.46 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 785.80 جنيه 50.08 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 673.54 جنيه 42.92 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 523.87 جنيه 33.38 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 449.03 جنيه 28.62 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 374.19 جنيه 23.85 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6،286.38 جنيه 400.61 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27،932.62 جنيه 1،780.06 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 89،805.47 جنيه 5،723.01 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 898،054.73 جنيه 57،230.10 $

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