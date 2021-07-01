"الصحة": التحورات الحالية لكورونا قد تصيب الأطفال وننصح بأخذهم اللقاح لحمايتهم

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في بيان الوزارة اليوم: 13وفاة جديدة و12174 حالة نشطة منها 1389 حرجة

أكدت الصحة أن بعض تحورات كورونا أصبحت أشد خطورة على الفئة العمرية من 12-18 عامًا، ونصحت بأخذهم اللقاح حمايةً لهم بإذن الله من مضاعفات الفيروس، حيث أثبتت الدراسات أن اللقاح آمن وفعّال لهذه الفئة.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1534) حالة مؤكدة وتعافي (1487) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (12174) حالة، منها (1389) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(489126) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (469120) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (13) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7832) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).