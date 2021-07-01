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شاهد.. "السلويت" يكشف جمال شواطئ الوجه وإطلالتها السحرية وقت الغروب

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عدسة "الشريف" تجسد هذا الفن بألوان استثنائية وجاذبة لعشاق الفنون الضوئية

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يعتبر فن الـ"سلويت" من الفنون الضوئية التي يعشقها الفوتوغرافيون وهواة رسم الظل، محاولين بإبداعاتهم خلق عوالم جديدة من العالم الذي يعيشون فيه.

عدسة الفوتوغرافي محمد الشريف جسدت هذا الفن على شواطئ محافظة الوجه التي تمتاز في أوقات الغروب بإطلالاتها على أفق السماء البعيد، الذي يتزين بلوحة ألوان استثنائية، وجاذبة لعشاق الفنون الضوئية الذين يوظفون الظل لصناعة لقطاتها الفوتوغرافية المعبرة والمؤثرة.

وتعتبر "الساعة الذهبية"، كما يحب أن يطلق عليها الفوتوغرافيون، أفضل أوقات التصوير التي يكون فيها ضوء الشمس ناعمًا ولكنه دافئ ويلقي بظلاله الطويلة، إما في أوقات الشروق أو الغروب، الذي يمكن المبدع من تحقيق إبداعه.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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