تركيا تنسحب رسميًّا من اتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد المرأة

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القرار أثار إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

انسحبت أنقرة رسميا اليوم (الخميس) من "اتفاقية إسطنبول" الدولية لمنع العنف ضد المرأة لتطبق قرارًا أثار إدانة كثيرين من الأتراك والحلفاء الغربيين، عندما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان في مارس (آذار) الماضي. وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت طعنًا قضائيًّا لوقف الانسحاب هذا الأسبوع.

ويستعدّ الآلاف للاحتجاج في جميع أنحاء تركيا بعد قرار الانسحاب؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأثار انسحاب أنقرة إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وألزمت اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، الموقعين عليها، بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.