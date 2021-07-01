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جامعة بيشة تعلن بدء القبول في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم.. الأحد المقبل

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جامعة بيشة تعلن بدء القبول في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم.. الأحد المقبل جامعة بيشة تعلن بدء القبول في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم.. الأحد المقبل
حتى 30 ذي القعدة 1442هـ.. عبر البوابة الإلكترونية

جامعة بيشة تعلن بدء القبول في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم.. الأحد المقبل

تبدأ جامعة بيشة القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (طلاب – طالبات) للعام الجامعي 1443هـ، الأحد المقبل وحتى 30 ذي القعدة 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور فارس القرشي أن القبول سيكون متاحًا في أربعة مسارات تشمل: المسار الصحي (4 تخصصات)، المسار العلمي والهندسي (16 تخصصًا)، المسار الإنساني (5 تخصصات)، المسار الإداري (3 تخصصات)، إضافة إلى 7 تخصصات في مرحلة الدبلوم، في مختلف الكليات بمحافظات بيشة وبلقرن والنماص وتثليث.

وأشار إلى أن التخصصات المتاحة للتسجيل تشمل البرامج المستحدثة والبالغ عددها 9 برامج على مستوى البكالوريوس، و5 برامج على مستوى الدبلوم، لافتًا إلى أن آليات القبول الإلكتروني ستكون وفق الشروط والمعايير المطروحة للمفاضلة بين المتقدمين والمتقدمات والمعلنة في جميع وسائل التواصل الرسمية للجامعة وللعمادة.

وأضاف أن خطة القبول تتضمن مرحلتين يتم الإعلان عن بداية كل مرحلة ونهايتها؛ حيث يتاح للمتقدمين مهلة 24 ساعة في كل مرحلة من هذه المراحل لتأكيد القبول، لافتًا إلى أنه ستتم إتاحة خدمة تغيير القبول على المقاعد الشاغرة بعد انتهاء عمليات الترشيح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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