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حسين فهمي عن خليفته في «الواد التقيل»: محمد رمضان مفيش غيره.. والأخير يعلق

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حسين فهمي عن خليفته في «الواد التقيل»: محمد رمضان مفيش غيره.. والأخير يعلق حسين فهمي عن خليفته في «الواد التقيل»: محمد رمضان مفيش غيره.. والأخير يعلق

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نشر الفنان محمد رمضان مقطع عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك» يظهر خلاله النجم حسين فهمي في أحد لقاءاته الإعلامية وهو يجيب عن سؤال يتعلق بمن يمنحه من بعده لقب «الواد التقيل» الذي اشتهر به فهمي منذ نجوميته السينمائية، حيث رد فهمي :«هو فيه غيره؟ محمد رمضان»، ليشيد برمضان وبعدم التفرقة العنصرية لكونه أسمر البشرة، بينما فهمي يتمتع بالبشرة البيضاء والملامح الجذابة.

وكتب رمضان موجها حديثه إلى حسين فهمي ومعلقا على الفيديو :«النجم الكبير حسين فهمي أعتز بشهادتك وبإنك ضد التفرقة العنصرية لكي تهدي لقب الواد التقيل لصاحب بشرة سمراء ..أعوذ بالله من كلمة أنا».

واشتهر حسين فهمي بلقب «الواد التقيل» منذ لقبته به السندريلا سعاد حسني في فيلم «خللي بالك من زوزو» وغنت له الأغنية الشهيرة «ياواد يا تقيل».

المصرى اليوم

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