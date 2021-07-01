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8 دقائق واحتضان وخلع حجاب فتاة الفيوم في الشارع.. والأمن يحدد هوية المتهمين (تفاصيل صادمة)

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8 دقائق تحرش واحتضان وخلع حجاب فتاة الفيوم في الشارع.. والأمن يحدد هوية المتهمين (تفاصيل صادمة) 8 دقائق واحتضان وخلع حجاب فتاة الفيوم في الشارع.. والأمن يحدد هوية المتهمين (تفاصيل صادمة)

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كشفت مصادر أن أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم تمكنت من تحديد هوية الشابين المتحرشان جنسيًا بفتاة تعمل في جمع القمامة، المعروفة إعلاميًا بـ «فتاة الفيوم» من خلال ملامسة مواطن عفتها في وسط النهار بميدان المسلة بمحافظة الفيوم، مؤكدة القبض على المتهمين خلال الساعات المقبلة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو مدته 8 دقائق تظهر فيه فتاة ترتدي جلبابًا أسود وخمار تعمل في جمع القمامة وتوقف عربتها الكارو على جانب الطريق لجمع أكياس القمامة من ميدان المسلة، لتتفاجئ بشابين قاما بالتحرش بها جنسيًا.

حاولت الفتاة الدفاع عن نفسها فالتقطت أحد الحجارة من الأرض وبدأت في رشقهما بها إلا أنهما بادلاها الرشق بالحجارة، وخلال ذلك أزالوا عنها حجابها عدة مرات وفي كل مرة تعيد ارتداءه، وقاما الشابين بالتعدي عليها بالضرب وأمسك أحدهما ذراعها واحتضنها بالقوة.

كان المتهمان اللذان ظهرا في الفيديو يتناوبان الاقتراب من المجني عليها والتحرش بها، إلا أنّها كانت تتصدى لهما بالحجارة وترشقهما بها لكي يبتعدا عنها.

التحرش بفتاة عربة النظافة بالفيوم

المصرى اليوم

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