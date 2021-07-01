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إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو
-
الاثنين 12 يوليو 2021 05:54 صباحاً
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى
-
الاثنين 12 يوليو 2021 05:54 صباحاً
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»
-
الاثنين 12 يوليو 2021 05:25 صباحاً
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض
-
الاثنين 12 يوليو 2021 04:57 صباحاً
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي
-
الاثنين 12 يوليو 2021 04:57 صباحاً
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا»
-
الاثنين 12 يوليو 2021 04:57 صباحاً
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده
-
الاثنين 12 يوليو 2021 04:43 صباحاً
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة»
-
الاثنين 12 يوليو 2021 04:29 صباحاً
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه
-
الاثنين 12 يوليو 2021 04:15 صباحاً
العالم يحتفل بـ«ميسى»
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الاثنين 12 يوليو 2021 04:15 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
والد يوسف المصاب بضمور العضلات عملنا فرح عندما سمعنا قرار الرئيس بعلاج الأطفال
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فيديو اليوم السابع
الخميس 01 يوليو 2021 04:09 مساءً
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