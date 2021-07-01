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اشتعال سيارة مواد بترولية بمنطقة سيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالي (صور)

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أنقذت العناية الإلهية منطقة سيدى عبدالرحمن على طريق الساحل الشمالى بمطروح من كارثة محققة بعد انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية على الطريق الاقليمى بالساحل الشمالى بمنطقة سيدى عبدالرحمن واشتعال السيارة بكامل حمولتها من المواد البترولية التي كانت في طريقها إلى مطروح وإصابة سائق السيارة بكسر في العمود الفرى واصابات أخرى متفرقة بسافر جسده بعد انقلاب السيارة به على الطريق.

وكانت شرطة النجدة قد وردها بلاغ بنشوب حريق في سيارة تحمل مواد بترولية بعد انقلابها على الطريق الاقليمى بمنطقة سيدى عبدالرحمن شرق محافظة مطروح. وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية.

كما افاد مرفق الاسعاف بمطروح بانه تم الدفع فور وصول البلاغ بسيارتين اسعاف من اقرب مكان للحادث بمنطقة سيدى عبدالرحمن مكان البلاغ.

وافادت شرطة الحمايه المدنية والدفاع المدنى والحريق بارسال 5 سيارات اطفاء لمكان الحادث، كما امر الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه مطروح بتوجيه سيارات المياه لدعم سيارات الإطفاء بمكان البلاغ.

وكان قد اصيب في الحادث سائق السيارة المحملة بالمواد البترولية وتم نقله إلى أقرب مستشفى مكانا للحادث واسمه محمد سامي البسطويسي 26 سنة كفرالشيخ وأصيب بكسر بالعمود الفقري ويتلقى العلاج الان بمستشفى العلمين.

حريق مواد بترولية
حريق مواد بترولية
حريق مواد بترولية
حريق مواد بترولية
حريق مواد بترولية
حريق مواد بترولية

المصرى اليوم

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