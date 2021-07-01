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تقرير "جدوى": 71% ارتفاع مبيعات الإسمنت خلال الشهر الماضي

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تقرير "جدوى": 71% ارتفاع مبيعات الإسمنت خلال الشهر الماضي تقرير "جدوى": 71% ارتفاع مبيعات الإسمنت خلال الشهر الماضي
مع تكثيف العمل في مشاريع الإسكان ونمو الأنشطة والطلبيات

تقرير 

كشف تقرير شركة جدوى للاستثمار لشهر يونيو الماضي عن تحسن كبير في عدد من المؤشرات غير النفطية في شهر مايو الماضي، وانعكست تلك المؤشرات إيجاباً على ارتفاع المؤشر لأكثر من 56 نقطة في شهر مايو نتيجة لنمو عدد من الأنشطة والطلبيات الجديدة في عدة قطاعات كان أبرزها نمو مبيعات الإسمنت بنسبة 71% مقارنة بشهر مايو 2020 بسبب زيادة الطلب من شركات التطوير العقاري في السوق المحلي.

وأوضح التقرير أن النمو الذي حققه قطاع الإسمنت خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام 2020 جاء بسبب زيادة الطلب في السوق المحلي بنسبة 71% وليس بسبب المقارنة بمستوى منخفض من السنة الماضية خلال فترة الحظر بعد انتشار .
وأشار إلى أن الزيادة في المبيعات صاحبها زيادة في الإنتاج بنسبة 59% لتغطية الطلب العالي من شركات التطوير العقاري للتوسع في المشاريع السكنية.

وتحدث التقرير عن أن معدل التضخم الشامل في شهر مايو سجل استقراراً طفيفاً عند حدود 0.2% على أساس شهري، مدفوعاً بعوامل عدة كان أبرزها مواصلة إيجارات المساكن مسارها الانكماشي ولكن بوتيرة أبطأ متراجعةً بنسبة 3.8% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي 2020، وبنسبة 0.2% على أساس شهري.

ولفت إلى نمو الصادرات غير النفطية بشكل كبير تجاوز 46% مقارنة بالعام الماضي 2020 متأثراً بالمقارنة بمستوى سابق منخفض نتيجة لتأثير إجراءات الإغلاق والحظر العالمية على النشاط في أبريل 2020.

وجاءت الزيادات السنوية كبيرةً في صادرات فئتي "البتروكيماويات" التي ارتفعت بنسبة 55%، و"البلاستيك والمطاط" الذي أرتفع بنسبة 42%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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